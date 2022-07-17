KOÇ: DUYGUSAL ve kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var. Küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlamayın.

BOĞA: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Boğalar için zaman çok önemli. Aceleci davranmayın.

İKİZLER: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.

ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyuyorsunuz.

BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Eski dostlarınızın fikrini önemseyin.

TERAZİ: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir.

AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, çevrenizde fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler.

YAY: KİŞİSEL ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz.

KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizde istemediğiniz sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.

BALIK: BUGÜN kendinize biraz zaman ayırmalısınız. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.