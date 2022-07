Kaş, göz gerisi söz

Allah insanı özene bezene yaratmış.

Tüm organların yeri ve özelliğine göre muhteşem bir tasarıma sahip olan bizler çoğu kez kendimize ait şikayet ettiğimiz konulara nasıl da ihanet ediyoruz.

Güzellik kavramı dünya insanına göre belli uzuvlarımızda toplanmış olabilir. Yaşadığımız her anın kıymetini bilmemiz gerektiğinde bize bu güzellikleri bağışlayan yüce güce milyon kere şükretsek azdır. Hayatımızın sonuna dek sağlığımızın hemen sonrasında önem verdiğimiz tek konunun dış güzellik olduğunu pompalayan bir dünya düzeni içinde olduğumuz müddetçe fiziksel durumumuz diğer değerlerden birkaç adım önde olacak. Hepimiz yıllar geçtikçe anlamlı bir hal alırız. Olgunluk denen duygunun altında muhteşem yaşanmışlıklar gizlidir.

Defalarca okumaya kıyamadığımız bir kitap gibi. Binlerce kez anlatmaya doyamadığımız anılardan bıkmayacağımız kesin. "Hayat ileri bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır "diyor Kierkegaard.



CEVAPSIZ SORULAR

Matematikte; o çok bildiğimizi zannettiğimiz ve bilemediğimiz meçhul A noktasından B noktasına uzanan bir yaşam sürecidir. Hayatın sadece biyolojik bir süreç olmadığı, hayatı anlamlandırmak ve derinliğini çözümlemek adına felsefeciler de teoriler ortaya koymuşlardır. Gerçekten insan bu dünyaya neden gelmiştir? Sorusunun cevabını hala bulamıyoruz. Tuhaf bir canlı topluluğu insanoğlu. Öleceğini bilerek ihtiraslı bir şekilde yaşama bağlanmak avantaj mı sağlıyor veya düşünme mekanizmamızın bize oynadığı bir oyun mu?

Yaşamın anlamı, insanın mutlu olmasında yatar. Mutlu olmak kişiye özgü bir durumdur. Her insanı mutlu eden durumlar farklıdır. Günümüzde artık görsel olarak algılandığı için, kendinize ait ne kadar malzemeniz bolsa ve sergilediğiniz alanlarda alkış alıyorsanız işte sanal mutluluğunuzun temelleri atılmış demektir. Çocukluğumuzun güzel anılarında yer etmiş durumların başında, büyüklerimizin kaş, göz komutlarına dönmek istiyorum. Yüz okuma reflekslerimizi çalıştırmak bizim için ciddi bir oyundu. Ailenin büyüklerinin yanında saygılı olmak zorundaydık ve aile meclislerinde anlaştığımız bir dildi Özellikle, kaş ve göz işaretlerinde kocaman hikayeler ve istekler gizliydi. Yine bir güzelliği tarif etmeye kalksalar "Yay gibi kaşlar, ışıl, gözler süzüm süzüm bakışlar" diyerek hayranlıklar belirtilirdi. Geçmiş yakın tarihimizde aşk hikayeleri hep gizemli bakışlarla anlatılır ve şairlere ozanlara konu olan güzelliklerin başında gözler ve kaşlar gelir.



GERÇEK BİR SICAKLIK

Günümüze hızlıca dönersek hala güzelliğe bakış tarzımız değişmedi. Her şey aynı gibi görülebilir fakat artık sunileşmiş ve metalleşmiş yüzlerin soğuk rüzgarlarına çarpılıyoruz. Android ve uzaylı gibi dolaşan silüetler arasında gerçek bir sıcaklık arıyorsunuz yok. Ruhu yok olmuş bedenler gibi.

O ömre bedel kaşlar doğallığını kaybetmiş adeta alnın altında iki tane sülük parçası varmış gibi duruyorlar. Ya kirpikler göz kapaklarda yığın yığın kıl yumağı. Zavallı güzel kızlarımız gözlerini açamıyorlar ağırlıktan ve yorgun bakışlarla güzellik sergilediklerini zannediyorlar. Her şey o kadar yapay oldu ki, yeni nesil gençliğin seçenekleri değişmeye başladıkça giyimden kuşama başka gezegenin çocukları gibi dolaşır durumdalar.

Mutlu olmaya çalıştıkça mutsuzlukları mıknatıs gibi çekmeye başladık. Yetinmeyi bilmiyoruz. Güzellik kavramının dış donelere ihtiyacı yoktur. İçimizdeki enerjidir, bizi güzel yapandır. Teşekkür etmeyi bilin ki hayatınızda teşekkür edeceğiniz şeyler çoğalsın. Çoğu insan, sahip olduklarının değerini bilmek yerine sahip olmadıklarına odaklanarak hayıflanır ve bu yüzden mutsuz olur, hatta acı çeker. Oysa şükran duymayı bilmek, sahip olduklarının değerini bilerek hayata teşekkür etmektir. Sonuç olarak önce kaş göz daha sonra samimi, gerçek ve doğal bir yüz olsun.

Gönül gördüğünü sevmez, sevdiğini görür.

(anonim)