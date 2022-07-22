KOÇ: Bugün yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, acele etmemelisiniz.
BOĞA: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.
YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda çok içinize kapandınız. Geçtiğiniz aşamaları kimsenin anlamadığını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.
ASLAN: Bugün çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik durumlarına dikkat etmelisiniz.
BAŞAK: Bugün kendinizi daha iyi yansıtıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için güzel bir gün. Fikirlerinizi, mantık çerçevesi içinde değerlendirmek size güç katıyor.
TERAZİ: Bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız.
AKREP: Bugün katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek. Üstün insanlardan hoşlandığınız için, görüşleriniz size performans kazandıracak.
Şansınıza güvenin.
YAY: Evinizde huzur için girişimciliğinizi ön plana çıkarın. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.
Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirin.
OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyacınız var.
Bugün iletişim konusunda duygusal bir konuşma yapmanız önemsediğiniz konuları gündeme getirecek.
KOVA: Bugün Ay'ın bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz.
BALIK: Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için strateji uygulayın.