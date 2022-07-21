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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.07.2022, 00:00

KOÇ: MADDİ konularda değişik doneleri araştırmaya açık bir gündesiniz.
Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var.

BOĞA: DİSİPLİNLİ yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Bugün, partnerinizin geçmişiyle ilgili bazı konulara takılabilir ve olayları istemeden irdeleyebilirsiniz.

İKİZLER: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür maddi konularda size birçok fırsatı sunarken, yaşam kalitenizi artırma konusunda ısrarcı yaklaşımlarınızı destekliyor.
Enerjiniz çok yüksek.

YENGEÇ: İYİ niyetli düşüncelerinizin yanlış anlaşılmasını istemiyorsunuz. Bugün zihinsel dağınıklık yaşayabilir, kendinizle ilgili kararlarınızda çevrenizden yardım bekleyebilirsiniz.

ASLAN: İŞ çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ancak siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere acelece tepki gösterebilirsiniz.

BAŞAK: BAŞARILARINIZIN altında ailenizin size vereceği desteğin katkısı var.
Onlarla aranızda oluşabilecek pürüzler gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor.

TERAZİ: GÜZELLİKLERE karşı duyarsız olamadığınız için, karşılaştığınız olaylarda farklı bir estetik arıyorsunuz.
Bugün düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz.

AKREP: MADDİ konularda duygusal saplantılar içinde olabilirsiniz. Güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisindesiniz.

YAY: BUGÜN Ay'ın konumu, sizi olumlu destekliyor. Partnerinizin ısrarcı yaklaşımları ve sizin inatçı tutumunuz, istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

OĞLAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyorsunuz.

KOVA: BUGÜN, mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için, güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz.
Gücünüzü ispat etmek için baskıcı davranmaktan vazgeçin.

BALIK: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işi bitirme konusunda ısrarcı davranıyorsunuz. Beklediğiniz haberler konusunda acele etmeyin.
Gerçekleşmeyince üzülüyorsunuz.

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