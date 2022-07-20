KOÇ: Bugün çevresel iletişiminle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz Ay'ın konumu, sizi iletişim konusunda hassas yaparken, olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor.

BOĞA: Ruhsal anlamada değişim içindesiniz.

Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemiyorsunuz.

İKİZLER: Neşeli bir gününüzdesiniz. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duygu besliyorsunuz.

YENGEÇ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla ilişkinizde sabır ve taviz gibi önemli parametreyi dengede tutmayı gözden kaçırmayın.

ASLAN: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.

Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. Yakınlarınızın size davranışlarını, suçlamadan çözüm bulmalısınız.

BAŞAK: Siz olağanüstü fikirlerin kişisisiniz.

Olaylara yaklaşımınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Parasal konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz.

TERAZİ: Hiç kimsenin sezemediği konuları hissedebiliyorsunuz.

Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı gizlilik içinde olmamalısınız.

AKREP: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesiyle olaylara farklı yaklaşacaksınız. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.

YAY: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınızın güçlü olduğu bir gün. Girdiğiniz topluluklarda istediğiniz her türlü destek istemeseniz de oluşacaktır. İnsanlar size güveniyorlar.

OĞLAK: Beklentilerinizin altında yatan gerçekleri bilmenize rağmen, olayları görmezlikten gelmek, sizi geçici olsa da rahatlatıyor.

Bugün gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor.

KOVA: Olayları doğal akışı içinde düşünüyor, dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız.

Arkadaşlarınızın fikirleri ilginç gelebilir.

BALIK: Karşılaştığınız aksiliklere moral bozmayın.

Bugün olayların üstünüze geldiğini göreceksiniz. Sevdiğiniz kişilerin etkisinde kalıp düşüncelerine sığınma hissi duyacaksınız.