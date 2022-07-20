KOÇ: Bugün çevresel iletişiminle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz Ay'ın konumu, sizi iletişim konusunda hassas yaparken, olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor.
BOĞA: Ruhsal anlamada değişim içindesiniz.
Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemiyorsunuz.
İKİZLER: Neşeli bir gününüzdesiniz. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duygu besliyorsunuz.
YENGEÇ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla ilişkinizde sabır ve taviz gibi önemli parametreyi dengede tutmayı gözden kaçırmayın.
ASLAN: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.
Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. Yakınlarınızın size davranışlarını, suçlamadan çözüm bulmalısınız.
BAŞAK: Siz olağanüstü fikirlerin kişisisiniz.
Olaylara yaklaşımınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Parasal konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz.
TERAZİ: Hiç kimsenin sezemediği konuları hissedebiliyorsunuz.
Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı gizlilik içinde olmamalısınız.
AKREP: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesiyle olaylara farklı yaklaşacaksınız. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.
YAY: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınızın güçlü olduğu bir gün. Girdiğiniz topluluklarda istediğiniz her türlü destek istemeseniz de oluşacaktır. İnsanlar size güveniyorlar.
OĞLAK: Beklentilerinizin altında yatan gerçekleri bilmenize rağmen, olayları görmezlikten gelmek, sizi geçici olsa da rahatlatıyor.
Bugün gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor.
KOVA: Olayları doğal akışı içinde düşünüyor, dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız.
Arkadaşlarınızın fikirleri ilginç gelebilir.
BALIK: Karşılaştığınız aksiliklere moral bozmayın.
Bugün olayların üstünüze geldiğini göreceksiniz. Sevdiğiniz kişilerin etkisinde kalıp düşüncelerine sığınma hissi duyacaksınız.