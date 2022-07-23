Yıldız falınız

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler, istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olmak ve gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmalısınız. Girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmalısınız. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımlarına gereken karşılığı vereceksiniz.

Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir uyum ve kalite göze çarpıyor.



YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız doruk yapabilir. Yaşadığınız aşkta, birçok zorluğa maruz kalabilirsiniz.

İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size hak vereceklerdir.



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız var. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Çevrenize uyum göstermeniz gerekiyor.



BAŞAK: Kafanızdaki projelerin alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmak ve fikirlerinden yararlanacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.



TERAZİ: İşinizde yükselmek, mesleğinizde farklı bir konuma geçmek için koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin.



AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Partnerinizin isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getiriyorsunuz.



YAY: Aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak, bugün duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. İşinizde dikkatli olmak zorundasınız.



OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortaklıklar konusunda çoğu zaman huzursuz oluyorsunuz.



KOVA: Mesleki anlamda oldukça iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerin kendi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz.

Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.



BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarı ile sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.

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