  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.07.2022, 00:00
KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler, istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olmak ve gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmalısınız. Girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmalısınız. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımlarına gereken karşılığı vereceksiniz.
Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir uyum ve kalite göze çarpıyor.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız doruk yapabilir. Yaşadığınız aşkta, birçok zorluğa maruz kalabilirsiniz.
İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size hak vereceklerdir.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız var. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Çevrenize uyum göstermeniz gerekiyor.

BAŞAK: Kafanızdaki projelerin alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmak ve fikirlerinden yararlanacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.

TERAZİ: İşinizde yükselmek, mesleğinizde farklı bir konuma geçmek için koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Partnerinizin isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getiriyorsunuz.

YAY: Aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak, bugün duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. İşinizde dikkatli olmak zorundasınız.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortaklıklar konusunda çoğu zaman huzursuz oluyorsunuz.

KOVA: Mesleki anlamda oldukça iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerin kendi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarı ile sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA