KOÇ: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. İlişkileriniz çevre koşullarıyla şekilleniyor.

BOĞA: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

İKİZLER: Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek.

İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor.

YENGEÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.

ASLAN: Özellikle sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.

Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.

BAŞAK: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

TERAZİ: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

Maddi konularda Jüpiter'in geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

AKREP: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.

YAY: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapıyorsunuz.

OĞLAK: Uzun zamandır partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşıyorsunuz.

Bu durum sizde bazı karışıklıklara neden oluyor. Kişisel çabalarınız ve ilişkileriniz etrafınızla birlikte şekilleniyor.

KOVA: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.

Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

BALIK: İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yeni hedefleriniz için fazla zorlanıyorsunuz. Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız yediklerinize dikkat etmelisiniz.