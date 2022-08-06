KOÇ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli, olanaklarınızı araştırmalısınız. Kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir. Kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız.
BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlama ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.
İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz.
Yaklaşımlarınızda kendinize yöneliksiniz ama hedefleriniz belirgin. Bugün olaylara kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.
YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz.
Bugün olayları farklı irdeleyeceksiniz.
ASLAN: Bugün aşkınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz de, karşı tarafın kalıp düşünceleri, isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz, hataya açık olmanıza neden oluyor.
BAŞAK: Motivasyonunuz yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize yansıtıyorsunuz.
Ay'ın konumu, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacaktır.
TERAZİ: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz.
Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.
AKREP: Bugün yanlış anlaşılmaktan korkmuyorsunuz. Kendinizi çok iyi biliyor ve daha fazla taviz vermek istemiyorsunuz. Bir şey kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir.
YAY: Sosyal avantajları kullanmak için, güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak.
OĞLAK: Çevrenize karşı oldukça kapalısınız. Her şeyi tekrar tekrar irdeliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, desteğini isteyebilirsiniz.
Olayların nedeni üzerinde durduğunuzda çözüme ulaşabileceksiniz.
KOVA: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız canlanacak.
Enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Gizli takdirler sizin için.
BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız.
Bugün günlük temponuzun yoğunluğunu bir plan dahilinde uygulamalısınız.