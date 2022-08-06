KOÇ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli, olanaklarınızı araştırmalısınız. Kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir. Kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız.

BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlama ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.

İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz.

Yaklaşımlarınızda kendinize yöneliksiniz ama hedefleriniz belirgin. Bugün olaylara kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz.

Bugün olayları farklı irdeleyeceksiniz.

ASLAN: Bugün aşkınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz de, karşı tarafın kalıp düşünceleri, isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz, hataya açık olmanıza neden oluyor.

BAŞAK: Motivasyonunuz yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize yansıtıyorsunuz.

Ay'ın konumu, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacaktır.

TERAZİ: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz.

Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

AKREP: Bugün yanlış anlaşılmaktan korkmuyorsunuz. Kendinizi çok iyi biliyor ve daha fazla taviz vermek istemiyorsunuz. Bir şey kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir.

YAY: Sosyal avantajları kullanmak için, güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak.

OĞLAK: Çevrenize karşı oldukça kapalısınız. Her şeyi tekrar tekrar irdeliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, desteğini isteyebilirsiniz.

Olayların nedeni üzerinde durduğunuzda çözüme ulaşabileceksiniz.

KOVA: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız canlanacak.

Enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Gizli takdirler sizin için.

BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız.

Bugün günlük temponuzun yoğunluğunu bir plan dahilinde uygulamalısınız.