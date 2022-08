Amazon mu alfa mı?

Kadın dünyasını anlamak zordur.

Hatta mümkün değildir. Düşüncelerinin kıvrımlarında dolaşırken yolunuzu kaybedebilirsiniz. Dünyanın en güzel dansıdır. Yeter ki ayaklarına basmayın. En güzel şarkıları söylerken feryat figan hale gelebilirler. Kendilerinin bile anlamaya zorlandıkları hormon yapılarıyla savaşları hiç bitmez. Hayatın tuzu biberi gibi görseniz de aslında yaşamın ana menüsüdür. Son yılların moda akımı bir "Alfa terimi" gidiyor. Bu yakıştırmanın erkeği var da kadını hiç olmaz mı? Hem de en alasından... Kadını yıllardır belli bir formata oturtamayan erkek zümresine kadınların söyleyecek çok şeyleri var.

Modern dünyada kadının işi zor.

Eskinin amazonlarını, yeni terimin kadını tabiri caizse şu alfa kadınlarını bir tanıyalım bakalım. 'Alfa kadını' terimi, genellikle insanlar üzerinde korkutucu bir etki yaratıyormuş.

Zannedildiği gibi tek özelliği en çekici, en güçlü ve en otoriter kadınlar olmaları değildir. Kısacası bu terimi bir 'süper kadın' formuna sokmamak gerekiyormuş. İşte gerçek alfa kadınlarının belirgin özellikleri...

KENDİNE GÜVENİR

Hiçbir ortamda kabul edilmek için ekstra çaba sarf etmesi gerekmez. Herkese sevgi ve saygıyla yaklaştığı için, girdiği her yerde sıcak karşılanır. Gerçekleri olduğu gibi söyler ve etrafındaki insanların bu şekilde güvenini kazanmasını bilir.

Sonuçların ne olacağından korkmadan gerçeklerle yüzleşmesini bilir. Sağduyusu yüksektir. Nerede, nasıl konuşması, ne zaman sessiz kalması gerektiğini bilir. Karşısındaki kim olursa olsun sağlamlığından ve özgüveninden ödün vermez. Kimseyle yarışı yoktur. Kendine güvenir. Sorunlarıyla başa çıkmasını bilir.

Kendisi için zararlı durumları önceden sezer ve nerede durması gerektiğini bilir. Bu hem iş, hem arkadaşlık hem de romantik ilişkiler için geçerlidir. Egoist sebeplerle etrafındaki insanlardan faydalanmaya çalışmaz.

Yaptığı iyilikleri de karşılığını bekleyerek değil, içten gelen bir duygudaşlıkla yapar.

Lider rolünü çok iyi üstlenir. Etrafındaki insanların -onun kendisine güvendiği gibi- kendilerine güvenmelerini sağlar.

Karşılaştığı problemleri analiz etmesini bilir. Paniğe kapılmadan işleri basitçe ve zahmetsizce çözer.

Kendisini net bir şekilde ifade eder ve yanlış anlaşılmalara mahal vermez. Hayattan ne istediğini bilir ve hiçbir başarının kolay gelmediğinin farkında olduğu için zorluklar karşısında güçlü durarak engelleri aşar.

İnsan hayatında kötü ve karanlık zamanların kaçınılmaz olduğunu farkındadır; ancak kontrolü elinden bırakmaz ve bu zamanları büyümek ve güçlenmek için bir fırsata dönüştürür. Sürekli olarak kendini geliştirme çabası içindedir. Dinamik bir yaşam tarzına sahiptir. Monoton bir hayat tarzını benimsemezler.

POZİTİF VE BAĞIMSIZ

Kendi hayat mücadelesini verir ve her zaman ayakları yere basar. Çevresinden bağımsızdır! Varlığını asla bir başkasına borçlu olmaz. Her zaman olaylara pozitif bakar. Olumsuz durumlarla karşılaştığında oturup sızlanmak yerine sorunu kısa sürede çözmeye çalışır ve olumsuzlukların üstesinden gelir.

Kendilerine son derece güvenen alfa kadınları eleştiriye açıktır. Eleştirildiğinde bunu sorun etmez kendinde bulunduğuna inandığı eksikleri gidermeye çalışır. Asla pes etmeyi bilmeyen alfa kadınları, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Mücadeleden kaçınmaz ve her işin üstesinden gelirler.

Bu tarz kadınlar asla boşuna yaşamazlar; her zaman bir uğraşıları ve amaçları vardır. Kendisini kontrol etmeyi ve güçlü durmayı bilir. Zorluklarla çabuk baş eder, hayata karışır ve hayatın içinde fark yaratarak ışıldar diyelim. Alfa kadınlarını alkışlayalım. Sesi olan kadın dik duruşuyla tüm dünyayı fethedebilir.