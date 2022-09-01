KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelebilir. Fakat taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması, sizi her anlamda mutlu ediyor.

BOĞA: Kariyerinizin ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşına gireceksiniz. İş çevresinde konumunuzdan dolayı sorumluluk duygunuz sizi rahatsız ediyor. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.

İKİZLER: Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

YENGEÇ: İç güdülerinizin size sağlayacağı avantajlar sayesinde, başarıyı kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz.

Bugün, mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.

ASLAN: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünüp hızlı karar almalısınız.

Bugün, düşündüğünüz konularda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konulara bağlı gelişecek özel durumlar var.

BAŞAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Arkadaş çevrenizde aktif bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendinize göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız.

Kısa yolculuklar söz konusu.

AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırıyor.

Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.

YAY: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız.

OĞLAK: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Birlikte olmanız sizi de mutlu edecek. Fakat çevrenizi de, ihmal etmemelisiniz. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin.

KOVA: Ruhsal evinizde ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız.

Sabırlı davranışlarınızla herkesi şaşırtıyorsunuz.

Çevrenize taviz vermiyorsunuz.

Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir.

BALIK: Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız