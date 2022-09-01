KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelebilir. Fakat taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması, sizi her anlamda mutlu ediyor.
BOĞA: Kariyerinizin ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşına gireceksiniz. İş çevresinde konumunuzdan dolayı sorumluluk duygunuz sizi rahatsız ediyor. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.
İKİZLER: Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.
YENGEÇ: İç güdülerinizin size sağlayacağı avantajlar sayesinde, başarıyı kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz.
Bugün, mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.
ASLAN: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünüp hızlı karar almalısınız.
Bugün, düşündüğünüz konularda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konulara bağlı gelişecek özel durumlar var.
BAŞAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Arkadaş çevrenizde aktif bir gün içindesiniz.
TERAZİ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendinize göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız.
Kısa yolculuklar söz konusu.
AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırıyor.
Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.
YAY: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız.
OĞLAK: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Birlikte olmanız sizi de mutlu edecek. Fakat çevrenizi de, ihmal etmemelisiniz. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin.
KOVA: Ruhsal evinizde ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız.
Sabırlı davranışlarınızla herkesi şaşırtıyorsunuz.
Çevrenize taviz vermiyorsunuz.
Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir.
BALIK: Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız