KOÇ: Karşıt Merkür kişisel ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.
BOĞA: Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranıyorsunuz. Merkür, yazılı anlaşmalarla ilgili size destek veriyor.
İKİZLER: Yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi davranmayın.
YENGEÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz.
Merkür aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor.
Planlarınızı gerçekleştirmek için güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.
ASLAN: Her konuda mantıklı alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmalısınız.
BAŞAK: Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.
Karşıt retro Neptün size derin duygular veriyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem yaşayabilirsiniz.
TERAZİ: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz.
İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Görüştüğünüz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.
Bugün riskler ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.
AKREP: Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor.
Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var.
Zamanınızı sistematik kullanmalısınız.
YAY: İlişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Retro Jüpiter'in etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir.
Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.
OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı tutun.
KOVA: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Satürn, işlerinizle ilgili istediğiniz desteği size veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.
BALIK: Talebinizin çok fazla olduğu bir gün.
İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.