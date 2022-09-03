KOÇ: Karşıt Merkür kişisel ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranıyorsunuz. Merkür, yazılı anlaşmalarla ilgili size destek veriyor.

İKİZLER: Yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi davranmayın.

YENGEÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz.

Merkür aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor.

Planlarınızı gerçekleştirmek için güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.

ASLAN: Her konuda mantıklı alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmalısınız.

BAŞAK: Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.

Karşıt retro Neptün size derin duygular veriyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz.

İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Görüştüğünüz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.

Bugün riskler ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

AKREP: Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor.

Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var.

Zamanınızı sistematik kullanmalısınız.

YAY: İlişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Retro Jüpiter'in etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir.

Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.

OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı tutun.

KOVA: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Satürn, işlerinizle ilgili istediğiniz desteği size veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.

BALIK: Talebinizin çok fazla olduğu bir gün.

İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.