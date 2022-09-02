KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınız gayet iyi.

BOĞA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Artık daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.

Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

İKİZLER: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuzda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

Bugün, yakın dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

YENGEÇ: Çevrenizin tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.

Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

ASLAN: Gücünüzün farkındasınız. Hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

BAŞAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirip duygusal bağlantılarınızdan kurtulmalısınız.

Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

TERAZİ: Bugün atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunun farkındasınız. Mantıklı davranışlarınız sayesinde istediğiniz her konuda statü yakalayabileceksiniz.

AKREP: Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.

Duygusal gerginlikler canınızı sıkmamalı.

Çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Eski konuları sevdiklerinizle paylaşmaktan hoşnut kalacaksınız.

YAY: Değişken yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz.

Sabırlı olup gereksiz yargılamalardan uzak durmalısınız.

OĞLAK: Bugün bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Oysa, yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi temkinli olmaya yöneltmeliydi.

Bugün, çevrenize hakimsiniz.

KOVA: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz.

Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutumdasınız.

Akrabalarınıza dikkat etmelisiniz.

BALIK: Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle, anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Bugün kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, birtakım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.