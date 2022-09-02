KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınız gayet iyi.
BOĞA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Artık daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.
Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.
İKİZLER: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuzda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.
Bugün, yakın dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.
YENGEÇ: Çevrenizin tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.
Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.
ASLAN: Gücünüzün farkındasınız. Hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.
BAŞAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirip duygusal bağlantılarınızdan kurtulmalısınız.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
TERAZİ: Bugün atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunun farkındasınız. Mantıklı davranışlarınız sayesinde istediğiniz her konuda statü yakalayabileceksiniz.
AKREP: Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.
Duygusal gerginlikler canınızı sıkmamalı.
Çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
Eski konuları sevdiklerinizle paylaşmaktan hoşnut kalacaksınız.
YAY: Değişken yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz.
Sabırlı olup gereksiz yargılamalardan uzak durmalısınız.
OĞLAK: Bugün bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Oysa, yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi temkinli olmaya yöneltmeliydi.
Bugün, çevrenize hakimsiniz.
KOVA: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz.
Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutumdasınız.
Akrabalarınıza dikkat etmelisiniz.
BALIK: Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle, anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Bugün kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, birtakım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.