KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

BOĞA: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.

İKİZLER: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilimlere neden olmak istemiyorsanız. Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, önemli açılımlara neden olacak.

ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenip sorun yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı, olayları akışına bırakmalısınız. Zaman gecikmeleri yaşayabilirsiniz.

BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için her fırsatın sunulduğunu görüyorsunuz Her şeyi detayıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey yolunda.

TERAZİ: Bugün çevrenizle işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinizin önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

AKREP: Bireysel duygularınızla yaşamaktan keyif alıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnun olacaksınız.

YAY: Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

OĞLAK: Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Enerjinizi çok güzel kullanıyorsunuz. Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümlemelisiniz. Özgürlük isteğinizin size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olun.

BALIK: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına asla izin vermemelisiniz.