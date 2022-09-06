KOÇ: Bugün partnerinizle iyi iletişimde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirmede inatçı olacaksınız Mantıklı davranışlarla entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

BOĞA: Hedefinize adım adım yaklaşıyorsunuz.

Ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.

İKİZLER: Toplumsal ilişkileriniz olumlu gidiyor.

Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızdaki farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.

YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Yeni işinizde temponuz çok iyi.

ASLAN: Bugün partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz.

Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

BAŞAK: Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir. Bugün elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Kendinizi esnek ve huzurlu hissedeceksiniz.

AKREP: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çalışmanızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

YAY: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.

Güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için sunulan doneleri görmezlikten gelmeyin.

KOVA: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz.

Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı.

BALIK: İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz.