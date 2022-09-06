KOÇ: Bugün partnerinizle iyi iletişimde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirmede inatçı olacaksınız Mantıklı davranışlarla entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.
BOĞA: Hedefinize adım adım yaklaşıyorsunuz.
Ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.
İKİZLER: Toplumsal ilişkileriniz olumlu gidiyor.
Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızdaki farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.
YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Yeni işinizde temponuz çok iyi.
ASLAN: Bugün partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz.
Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.
BAŞAK: Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir. Bugün elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz.
TERAZİ: Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Kendinizi esnek ve huzurlu hissedeceksiniz.
AKREP: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Çalışmanızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.
YAY: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.
OĞLAK: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.
Güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için sunulan doneleri görmezlikten gelmeyin.
KOVA: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz.
Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı.
BALIK: İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz.