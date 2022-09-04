KOÇ: Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.

BOĞA: İlişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.

İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteklerini üzerinizde hissedeceksiniz.

Seçenekleriniz artıyor.

YENGEÇ: Bugün, Ay'ın bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz.

Taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

ASLAN: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız.

Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Fikirlerinizi, mantık çerçevesi içinde değerlendirmek size belli bir kalite kazandırıyor.

TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz.

Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız.

AKREP: Davetlerde felsefi konuşmaları ilginizi çekecek kişilerle tanışacaksınız. Üstün insanlardan hoşlandığınız için görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak.

Şansınıza her konuda güvenmelisiniz.

YAY: Huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştireceksiniz.

OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlısınız. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek.

KOVA: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek kendinizi üzüyorsunuz.

BALIK: Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın.

Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.