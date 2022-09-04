KOÇ: Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.
BOĞA: İlişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.
İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız birçok avantajı da beraberinde getiriyor.
Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteklerini üzerinizde hissedeceksiniz.
Seçenekleriniz artıyor.
YENGEÇ: Bugün, Ay'ın bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz.
Taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.
ASLAN: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız.
Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.
BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Fikirlerinizi, mantık çerçevesi içinde değerlendirmek size belli bir kalite kazandırıyor.
TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz.
Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız.
AKREP: Davetlerde felsefi konuşmaları ilginizi çekecek kişilerle tanışacaksınız. Üstün insanlardan hoşlandığınız için görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak.
Şansınıza her konuda güvenmelisiniz.
YAY: Huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.
Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştireceksiniz.
OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlısınız. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek.
KOVA: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek kendinizi üzüyorsunuz.
BALIK: Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın.
Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.