KOÇ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede kolay çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları halletmeniz güzel fakat bugün sırlarınızı kimseyle paylaşmamalısınız.

BOĞA: Kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Başkalarının fikirlerini kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.

YENGEÇ: Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz.

ASLAN: Dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız sizi arayabilir. İletişim konusunda yoğunluk söz konusu. Sezgileriniz oldukça güçlü.

BAŞAK: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Kişisel çekiminizin güçlü. İletişim içinde olacağınız kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını inkar etmiyorsunuz.

TERAZİ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlara özverili yaklaşın. Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek ve siz de rahatlayacaksınız.

AKREP: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuzda mutlu hissediyorsunuz. Çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

YAY: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacak, yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi mutlu edecek.

OĞLAK: Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Bugün satın alma duygunuz oldukça yüksek. Uzun süredir aklınıza taktığınız alışverişi yapacaksınız.

KOVA: Ay burcunuzda ilerliyor ve sezgileriniz yüzünden hatalara açık bir gün. Size anlatılanları yanlış algılayabilir veya çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda dikkatli davranıp çevrenizi korumalısınız.

BALIK: Gizliliğe karşı meyliniz var. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları fazlaca abartabilir ve zorlanabilirsiniz.