KOÇ: Kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken çok şey var. Kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.

BOĞA: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin katkılarını inkar edemezsiniz.

İsteklerinizi gerçekleştirmek için kısıtlı zamana tahammülünüz yok.

İKİZLER: Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle işbirliklerine gireceksiniz.

YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size çok önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün yeniliklerden korkmamayı da öğrenmelisiniz.

ASLAN: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.

Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.

Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda bazı tereddütleriniz olabilir.

BAŞAK: Yeni planlar için kişisel desteğe ihtiyacınız olabilir. Planladığınız işlerde ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler de size karşı bazı muhalif düşünceler içinde olabilirler.

AKREP: Oldukça eğlenebileceğiniz ortamlarda sizin için değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı da denemelisiniz.

YAY: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün.

Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjiniz güçlü.

OĞLAK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.

Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk veriyor.

Dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

BALIK: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Maddi konularda atılım söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizi sizde farkındasınız.