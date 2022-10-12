KOÇ: Karşılıklı duyguların çatışacağı bir gün. Bu dönem elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Etrafınıza bir duvar örebilirsiniz.

BOĞA: İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden siz de etkileniyorsunuz.

İKİZLER: İkinizde farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen, sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok. Parasal kazançlarınız artacak.

YENGEÇ: Bugün şartları değerlendirme konusunda akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü kullanmalısınız.

ASLAN: Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşımda bulunmalısınız. Duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz.

BAŞAK: Eski dönemden beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor oluyor.

TERAZİ: Grup çalışmaları gibi bazı aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız. Dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve geçmiş olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

AKREP: Kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşı çıkıyorsunuz.

YAY: İmkansızlıklar içinde kıvranmak yerine temkinli davranmak en güzeli. Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz. Çevresel ilişkilerinize duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz.

OĞLAK: Belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksilikle sonucunda, beklentileriniz gecikebilir. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum.

KOVA: İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey daha anlamlı. Bazı yazışmalar gündeme gelecek.

BALIK: Derin düşünmek size yoğunluk kazandıracak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Bugün olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.