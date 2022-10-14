KOÇ: Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.

Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.

BOĞA: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz.

İKİZLER: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize de neden oluyor.

YENGEÇ: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.

ASLAN: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edeceksiniz. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, iyi takip etmelisiniz.

BAŞAK: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

TERAZİ: Dış görünümünüzü disiplin altında tutmaya çalışmanız ve izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın.

AKREP: Bugün ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor, sizi önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.

YAY: Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var.

Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Bugün, enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz.

Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.

BALIK: Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Siz iyimserlik çabalarınızı elden bırakmayın.