KOÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. İçsel disiplininiz mükemmel.
Finans konularında başarılısınız.
BOĞA: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanarak olayları yönlendiriyorsunuz. Çevre ilişkilerine eleştiricisiniz. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok.
İKİZLER: Mars'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.
Sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeniniz, bazı işleri çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor.
YENGEÇ: Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir.
Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu. Duygularınızı kolay ifade edemiyorsunuz.
ASLAN: Rutin işlerde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.
Kısa yollarla ilgili planlar için gerekli detayları gözden geçirmeli ve atılımları doğru yapmalısınız.
BAŞAK: Şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı güçlendiriyor.
Duygusal yönlerinizi yaratıcılıkla birleştireceksiniz.
Kariyerle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandıracaksınız.
TERAZİ: Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişilerle mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Başarı konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda farklı yaklaşımlarınız var.
AKREP: İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.
Beklediğiniz haberlerde sürprizlere neden olacak olaylar var.
YAY: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor.
Satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengelemeniz gerekiyor. İstediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
OĞLAK: Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızı daha da karıştırabilirsiniz.
Duygusal ilişkilerde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
Yaşam kaliteniz yüksek.
KOVA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak.
BALIK: Uzak yollarla ilgili hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bilgi birikimlerinizden yararlanabilirsiniz. Üstün yönleri olan akıllı kişilerden hoşlandığınız için yüksek yaşam standartı peşindesiniz.