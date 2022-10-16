KOÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. İçsel disiplininiz mükemmel.

Finans konularında başarılısınız.

BOĞA: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanarak olayları yönlendiriyorsunuz. Çevre ilişkilerine eleştiricisiniz. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok.

İKİZLER: Mars'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.

Sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeniniz, bazı işleri çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor.

YENGEÇ: Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir.

Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu. Duygularınızı kolay ifade edemiyorsunuz.

ASLAN: Rutin işlerde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.

Kısa yollarla ilgili planlar için gerekli detayları gözden geçirmeli ve atılımları doğru yapmalısınız.

BAŞAK: Şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı güçlendiriyor.

Duygusal yönlerinizi yaratıcılıkla birleştireceksiniz.

Kariyerle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandıracaksınız.

TERAZİ: Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişilerle mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Başarı konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda farklı yaklaşımlarınız var.

AKREP: İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

Beklediğiniz haberlerde sürprizlere neden olacak olaylar var.

YAY: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor.

Satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengelemeniz gerekiyor. İstediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

OĞLAK: Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızı daha da karıştırabilirsiniz.

Duygusal ilişkilerde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Yaşam kaliteniz yüksek.

KOVA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak.

BALIK: Uzak yollarla ilgili hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bilgi birikimlerinizden yararlanabilirsiniz. Üstün yönleri olan akıllı kişilerden hoşlandığınız için yüksek yaşam standartı peşindesiniz.