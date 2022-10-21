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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.10.2022, 00:00

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. İdeallerinizin kalitesi göze çarpıyor.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaktır. Bazen kibirli davranışlar sergiliyor ve tepkileri üzerinize çekiyorsunuz.

ASLAN: Size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.
Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.

BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

TERAZİ: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Kişisel değer kavramlarınız önemli.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz.

YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişisiniz. Her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bugün bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Sabit düşünceleriniz var ve kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz.

KOVA: Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

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