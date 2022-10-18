KOÇ: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz.
BOĞA: GÜÇLÜ enerjinizi hem kendiniz hem çevreniz hissediyor. Yapacaklarınızı önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz. Bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz.
İKİZLER: PARA kazanma konusunda beceriniz çok kuvvetli ve yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Bugün harcamalarınız konusunda duygusal davranmak yerine mantıklı olmalısınız.
YENGEÇ: DUYGUSAL yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Topluluklarda kendinizi ifade etmelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracak çalışmalardasınız.
ASLAN: KİŞİSELLİĞİNİZİ vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Kendinizle ilgili değişimler içindesiniz. Planladığınız çalışmalar için fırsatlı bir gün. Egonuzu bastırmak sizi olumsuz etkileyecektir.
BAŞAK: SOSYAL yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız.
TERAZİ: BELLİ program dahilinde hareket etmelisiniz.
Kendinize ait bazı gizli hesaplarınız olabilir fakat uzun vadede, sonuçların değişeceğini düşünerek, kısa vadeli çözümlerden faydalanmalısınız.
AKREP: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.
YAY: MADDİ konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyorsunuz.
OĞLAK: ORTAKLIKLAR konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz.
Kapasiteniz çok yüksek. Hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Yolları kapsayan detaylar sizi meşgul edecek.
KOVA: ELE aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten yorulabilirsiniz.
Kimseye güvenmek istemiyorsunuz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutarken, sağlıklı bir mantık üretmek istiyorsunuz.
BALIK: DUYGULARIN sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Bugün bazı kişilerin etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi üzerinizde kalıyorsunuz. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.