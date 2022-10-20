KOÇ: Önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir gün. Sezgisel yeteneğinizi bilenler için, bu durum korkutucu olabilir.

Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirmede beceri sahibisiniz.

BOĞA: Ay romantik ve duygusal yönlerinizi istemeseniz de, ortaya çıkarıyor. Hata yapmaktan korkar bir haliniz var. Duygusal fırtınalardan korunmak uğruna, bazen aşka sırtınızı dönebiliyorsunuz.

İKİZLER: Aile içi olayların gündeme gelmesiyle birlikte; bugün onlara vakit ayırmalı, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelisiniz.

Ay'ın konumu, sizi hassaslaştırıyor ve tutarsız davranmanıza neden oluyor.

YENGEÇ: Dengelenmiş kişiliğinizle kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda farklı davranıyor ve olaylara keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz.

ASLAN: Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerin yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

BAŞAK: Görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle söyleşileriniz büyük keyif verecek.

TERAZİ: Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek. Çevresel ilişkilerinizde sosyal aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda, duygusal gelişme söz konusu.

AKREP: İş konusunda rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve tavırlarınızı planlı sürdürmelisiniz.

Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var. Maddi durumunuzu yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.

YAY: Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında başka işlere yönelmek var. Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabasındasınız.

Yeni oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, dikkatli olun.

OĞLAK: Çevresel ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında müthiş bir denge var. Bugün her konuya farklı bir yorum getiriyor onları sıkı bir şekilde, birbirine bağlayabiliyorsunuz.

KOVA: Bugün, yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, onlarla fikir birliği içinde olacaksınız.

BALIK: İş ilişkilerinizi yoğun tutmalısınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.