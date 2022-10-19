KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.
BOĞA: İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmelisiniz.
Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.
İKİZLER: Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için çoğu kez hiç de hoş olmuyor...
YENGEÇ: Bugün sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, biraz daha sakin düşünmelisiniz.
Zamanlama konusunda yaptığınız hataların sıkıntıları unutmamalısınız.
ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz.
Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyor olabilirsiniz.
Geçmişe teslim olmamalısınız.
BAŞAK: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek.
Bugün, bir çok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz.
TERAZİ: Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.
Fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.
AKREP: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, onun sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve memnun kalacaksınız.
YAY: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun. Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirme konusunda oldukça beceri sahibisiniz.
OĞLAK: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız.
En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor.
Araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız.
KOVA: Bugün, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle oluşturduğunuz güç birliği başarınız için önemli bir adım oluşturacak.
BALIK: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız.
Partnerinizle ortak fikir birliği içinde olacak, bazı kararlar alacaksınız.
Yeni bir vizyon geliştireceksiniz.