KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA: İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmelisiniz.

Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.

İKİZLER: Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için çoğu kez hiç de hoş olmuyor...

YENGEÇ: Bugün sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, biraz daha sakin düşünmelisiniz.

Zamanlama konusunda yaptığınız hataların sıkıntıları unutmamalısınız.

ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz.

Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyor olabilirsiniz.

Geçmişe teslim olmamalısınız.

BAŞAK: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek.

Bugün, bir çok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz.

TERAZİ: Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.

Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.

Fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.

AKREP: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, onun sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve memnun kalacaksınız.

YAY: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun. Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirme konusunda oldukça beceri sahibisiniz.

OĞLAK: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız.

En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor.

Araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız.

KOVA: Bugün, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle oluşturduğunuz güç birliği başarınız için önemli bir adım oluşturacak.

BALIK: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız.

Partnerinizle ortak fikir birliği içinde olacak, bazı kararlar alacaksınız.

Yeni bir vizyon geliştireceksiniz.