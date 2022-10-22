KOÇ: Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırmak için başarıya odaklanmalısınız. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın.



BOĞA: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

Bugün akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak ve eğlenmek size oldukça iyi gelecektir.



İKİZLER: Maddi konularda istediğiniz sonuçları, biraz zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.

Bugün, partnerinizi çok çekici bulacaksınız.



YENGEÇ: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Bazen olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmaktan vazgeçmelisiniz.



ASLAN: İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve kişileri olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sezgilerinizin güçleniyor.



BAŞAK: Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz.

Başarıyı kişisel çabanızla elde etmek istiyorsunuz. Olaylardan etkilenmeyin.



TERAZİ: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.



AKREP: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz.

Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.



YAY: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Bugün, oldukça hareketlisiniz.

Kendinize güveniyorsunuz.



OĞLAK: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz.

Bugün fikir çatışması yaşayabilirsiniz.



KOVA: Doğal yapınız ve konuşmalarınızla çevreniz üzerinde hayranlık bırakıyorsunuz.

Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranışlarınız ailenizde yanlış anlaşılabilir.



BALIK: Özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız.

Farklı düşüncelere saygı duymakla beraber, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.

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