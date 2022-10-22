  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.10.2022, 00:00
KOÇ: Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırmak için başarıya odaklanmalısınız. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın.

BOĞA: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.
Bugün akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak ve eğlenmek size oldukça iyi gelecektir.

İKİZLER: Maddi konularda istediğiniz sonuçları, biraz zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.
Bugün, partnerinizi çok çekici bulacaksınız.

YENGEÇ: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
Bazen olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

ASLAN: İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve kişileri olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sezgilerinizin güçleniyor.

BAŞAK: Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz.
Başarıyı kişisel çabanızla elde etmek istiyorsunuz. Olaylardan etkilenmeyin.

TERAZİ: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

AKREP: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz.
Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

YAY: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.
Bugün, oldukça hareketlisiniz.
Kendinize güveniyorsunuz.

OĞLAK: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz.
Bugün fikir çatışması yaşayabilirsiniz.

KOVA: Doğal yapınız ve konuşmalarınızla çevreniz üzerinde hayranlık bırakıyorsunuz.
Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranışlarınız ailenizde yanlış anlaşılabilir.

BALIK: Özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız.
Farklı düşüncelere saygı duymakla beraber, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA