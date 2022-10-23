KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çoğu kez çıkmaza giriyor.

BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor.

Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.

İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, gecikmeler yaşıyorsunuz.

ASLAN: Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer; sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınızı daha çok yoğunlaştırmalısınız..

BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.

Günlerdir belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız.

TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.

Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar içinde olabilirsiniz.

AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.

En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz.

OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

KOVA: İş çevresinde sempati topluyorsunuz.

Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.