KOÇ: Yatırım konusunda fikirler geliştireceksiniz.
Sabah saatlerinde düşük enerjiniz, ilerleyen zamanlarda geçecek. Çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Yaşantınızdaki kişilere aykırı düşüyorsunuz.
BOĞA: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.
Bugün olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor.
Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
İKİZLER: Bugün, kombinasyon işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları şekilde irdeleme şansı yakalayacaksınız. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek.
YENGEÇ: Arkadaşlarınızın fikrinden yola çıkarak, işinizle ilgili farklı yöntemleri denemek isteyebilirsiniz.. Çevresel koşulların birden açıldığını görmek, sizi olumlu etkiliyor.
Bugün yakınlarınızdan yardım alabilirsiniz.
ASLAN: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz.
Olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevklerinizin ön planda olması nedeniyle kendinizle ilgili çalışmalar içinde olacaksınız.
BAŞAK: Çevrenizden destek aldığınız zaman kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.
Birlik ve beraberlik duygularınız oldukça yoğun. Bugün iş birliği içinde hareket etmeniz, girişimci tarafınızı belirgin hale getiriyor.
TERAZİ: İnatçı yapınızı bilenler, yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevre desteğini reddediyor, bildiğiniz konulardan şaşmıyorsunuz. Ters giden olayların, düzelmesine yardımcı olmanız gerekecektir.
AKREP: Bugün aşırı davranışlardan uzak kalmayı başarabilirseniz, kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi göreceksiniz. Son dönem ailenin yaşlı kişileri ile duygusal bağlarınızı güçlü tutmak isteyeceksiniz.
YAY: Marjinal düşünceler içindesiniz. Hislerinizi kontrol altında tutabiliyorsunuz. Aşk ve özgürlüğün bir arada olması mümkün değil. Yalnız kalmayı sevmediğinizden oyunuzu özgürlükten yana kullanıyorsunuz.
OĞLAK: Sizi zorlayacak hareketlerden vazgeçmelisiniz.
Son günlerde vücudunuza yükleniyorsunuz.
Bazı işleri çevrenizle paylaşabilir, evde oturup dostlarınızı ağırlayabilirsiniz.
Bugün duygusal bir gününüzdesiniz.
KOVA: Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmelisiniz. Çevrenizde, oto kontrol sisteminizin dışında gelişebilecek olaylara hazırlıklı olmalısınız.
BALIK: Çevrenizde gelişen olayların iyi bir takipçisi olmanıza rağmen, duygularınızı kendinize saklamak istemeyeceksiniz. Bugün sinirli bir gününüz ve sakinliği denemelisiniz.
Her şeyi gözünüzde büyütüyorsunuz.