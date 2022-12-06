KOÇ: Yatırım konusunda fikirler geliştireceksiniz.

Sabah saatlerinde düşük enerjiniz, ilerleyen zamanlarda geçecek. Çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Yaşantınızdaki kişilere aykırı düşüyorsunuz.

BOĞA: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.

Bugün olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor.

Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, kombinasyon işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları şekilde irdeleme şansı yakalayacaksınız. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek.

YENGEÇ: Arkadaşlarınızın fikrinden yola çıkarak, işinizle ilgili farklı yöntemleri denemek isteyebilirsiniz.. Çevresel koşulların birden açıldığını görmek, sizi olumlu etkiliyor.

Bugün yakınlarınızdan yardım alabilirsiniz.

ASLAN: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz.

Olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevklerinizin ön planda olması nedeniyle kendinizle ilgili çalışmalar içinde olacaksınız.

BAŞAK: Çevrenizden destek aldığınız zaman kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.

Birlik ve beraberlik duygularınız oldukça yoğun. Bugün iş birliği içinde hareket etmeniz, girişimci tarafınızı belirgin hale getiriyor.

TERAZİ: İnatçı yapınızı bilenler, yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevre desteğini reddediyor, bildiğiniz konulardan şaşmıyorsunuz. Ters giden olayların, düzelmesine yardımcı olmanız gerekecektir.

AKREP: Bugün aşırı davranışlardan uzak kalmayı başarabilirseniz, kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi göreceksiniz. Son dönem ailenin yaşlı kişileri ile duygusal bağlarınızı güçlü tutmak isteyeceksiniz.

YAY: Marjinal düşünceler içindesiniz. Hislerinizi kontrol altında tutabiliyorsunuz. Aşk ve özgürlüğün bir arada olması mümkün değil. Yalnız kalmayı sevmediğinizden oyunuzu özgürlükten yana kullanıyorsunuz.

OĞLAK: Sizi zorlayacak hareketlerden vazgeçmelisiniz.

Son günlerde vücudunuza yükleniyorsunuz.

Bazı işleri çevrenizle paylaşabilir, evde oturup dostlarınızı ağırlayabilirsiniz.

Bugün duygusal bir gününüzdesiniz.

KOVA: Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmelisiniz. Çevrenizde, oto kontrol sisteminizin dışında gelişebilecek olaylara hazırlıklı olmalısınız.

BALIK: Çevrenizde gelişen olayların iyi bir takipçisi olmanıza rağmen, duygularınızı kendinize saklamak istemeyeceksiniz. Bugün sinirli bir gününüz ve sakinliği denemelisiniz.

Her şeyi gözünüzde büyütüyorsunuz.