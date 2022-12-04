KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz.
Karşınıza birçok fırsat çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: İlişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.
Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.
YENGEÇ: İkili ilişkilerinize hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılabilirsiniz.
ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.
BAŞAK: Bugün iş konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız.
TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise, değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.
Enerjiniz doğru kullanmalısınız.
AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
Keşiflere hazırsınız.
YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Bulunduğunuz ortamda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.
OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktifsiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.
KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Flört etmeye çok fazla vakit harcamanız sizi üzebilir.
BALIK: Gelişmelerden gerekli dersi çıkararak, size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.
Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi berraklaştırmayı öğrendiniz.