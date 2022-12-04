KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz.

Karşınıza birçok fırsat çıkacak.

Enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

BOĞA: İlişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.

Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.

Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.

İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinize hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılabilirsiniz.

ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

BAŞAK: Bugün iş konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız.

TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise, değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.

Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.

Enerjiniz doğru kullanmalısınız.

AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.

Keşiflere hazırsınız.

YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

Bulunduğunuz ortamda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.

OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktifsiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Flört etmeye çok fazla vakit harcamanız sizi üzebilir.

BALIK: Gelişmelerden gerekli dersi çıkararak, size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.

Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi berraklaştırmayı öğrendiniz.