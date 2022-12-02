KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek atılımlar peşindesiniz. Sosyal kazandıracağı avantajları unutmayın.
BOĞA: Ailevi konularda hassas bir yapınız var.
Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz.
Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz.
Çevresel sorunlardan kaçıyorsunuz.
İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz.
Kısa yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek.
Enerjinizin güçlü.
YENGEÇ: Aileniz ve evinizle ilgili çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında çelişkiler yaşayabiliyorsunuz.
Sevdiğiniz kişiye anlayışlı olmalısınız.
ASLAN: Enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz.
Duygularınızı paylaşırken dikkatli olup çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.
BAŞAK: Maddi konularda elde ettiklerinizin üstünde taleplerinizi gerçekleştirmelisiniz. Güçlü konuma gelmek isteyişinizde, kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Koşullar sizi zorluyor. Sinirlerinizi sağlam tutmalısınız.
TERAZİ: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.
Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz.
AKREP: Bazı kişiler tarafından izleniyor olmak size farklı bir aksiyon kazandıracak ve güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olması, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.
YAY: Güneş burcunuzda olumlu ilerliyor. Kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz.
İş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyaloglarda hata olabilir.
OĞLAK: Duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma söz konusu. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde duruyorsunuz.
KOVA: Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
Bugünlerde arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.
BALIK: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.
Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak içinfırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.