KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek atılımlar peşindesiniz. Sosyal kazandıracağı avantajları unutmayın.

BOĞA: Ailevi konularda hassas bir yapınız var.

Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz.

Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz.

Çevresel sorunlardan kaçıyorsunuz.

İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz.

Kısa yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek.

Enerjinizin güçlü.

YENGEÇ: Aileniz ve evinizle ilgili çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında çelişkiler yaşayabiliyorsunuz.

Sevdiğiniz kişiye anlayışlı olmalısınız.

ASLAN: Enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olup çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.

Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.

BAŞAK: Maddi konularda elde ettiklerinizin üstünde taleplerinizi gerçekleştirmelisiniz. Güçlü konuma gelmek isteyişinizde, kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Koşullar sizi zorluyor. Sinirlerinizi sağlam tutmalısınız.

TERAZİ: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.

Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz.

AKREP: Bazı kişiler tarafından izleniyor olmak size farklı bir aksiyon kazandıracak ve güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olması, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.

YAY: Güneş burcunuzda olumlu ilerliyor. Kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz.

İş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyaloglarda hata olabilir.

OĞLAK: Duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma söz konusu. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde duruyorsunuz.

KOVA: Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Bugünlerde arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.

BALIK: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.

Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak içinfırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.