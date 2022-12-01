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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.12.2022, 00:00

KOÇ: Önemli anlaşmaların sizi beklediği bir gün. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
Bugün, engellere takılabilirsiniz.

BOĞA: Bugünlerde karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.
Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, kendinizi yönlendiriyorsunuz.

İKİZLER: Ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz.
Motivasyon gücünüzü artıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyor, gerekeni yapmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bugün kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar, yaratıcılığınız konusunda size yeni ufuklar açacak.

ASLAN: Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız.
Asla yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak istiyorsunuz. Toplumsal çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün.

BAŞAK: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz.
Kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

AKREP: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Güneş finans evinizde ilerlerken maddi konularda temkinli olun. Duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz kapalı.

YAY: Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz.
Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Gün ortasına doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün.

OĞLAK: Yeni başlattığınız çalışmalarda oldukça başarılısınız. Zor işleri yardım almadan yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde kurduğunuz dostluklar ve iletişim konusunda başarılı performansınız sizi öne çıkarıyor.

KOVA: Bugün, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen çok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz.
Sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz.
Özgür davranırsanız başarınız artacak.

BALIK: Kendinizle ilgili arayışlarınız gündemde.
Duygusal akıcılığınızın çok yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız çalışmaların avantajlarını düşünürseniz, girişimciliğinizi daha da hızlandırmalısınız.

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