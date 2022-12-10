KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için, sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz yere tartışmamalısınız.
BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz.
Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
İKİZLER: Kendinize özgü davranışlar sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemini biliyorsunuz.
YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşıma önem veriyorsunuz.
ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi olumlu etkileyecek.
BAŞAK: Sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.
Bu durum sizi çok yoruyor.
TERAZİ: Bugün enerjiniz güçlü. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor.
Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
OĞLAK: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi ustaca kullanmanız önemli bir avantaj.
KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.
BALIK: Olayları abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki temkinli yapınızı bozmamalısınız.