KOÇ: ŞARTLARINIZI zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

BOĞA: BUGÜN düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.

Özel durumlar söz konusu olabilir.

Siz mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

İKİZLER: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.

Değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.

Değişik fırsatlardan yararlanmalısınız.

YENGEÇ: KARİYERİNİZLE ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Sizden yaşça büyük yöneticilerin desteğini göreceksiniz. Gün içinde romantik ve duygusal olacaksınız.

ASLAN: PARTNERİNİZE olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona, duygusal sürprizler yapabilir ve maddi destek verebilirsiniz. Çevrenizde, kötü niyetli kişilere dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: ENERJİNİZ yüksek. Çevrenizdekileri etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

TERAZİ: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız, oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gün.

AKREP: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.

Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda gelişen olayları düzenleyeceksiniz.

YAY: ESKİ alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Cesaretli olun. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor.

OĞLAK: BUGÜN, yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak.

İmkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz.

Yakın dostlarınızın çağrılarına uyarak kısa seyahatlerde bulunacaksınız.

KOVA: ÇEVRENİZDEKİ olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek, olaylarda çok yönlü düşünmeniz dingin bir kişiliğe bürünmenizi sağlayacak.

BALIK: ARKADAŞLIKLAR ve sosyal yaşam önem kazanacak. Yakın olduğunuz kişilerin, beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.

Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.