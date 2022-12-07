  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.12.2022, 00:00

KOÇ: ŞARTLARINIZI zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

BOĞA: BUGÜN düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.
Özel durumlar söz konusu olabilir.
Siz mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

İKİZLER: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.
Değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.
Değişik fırsatlardan yararlanmalısınız.

YENGEÇ: KARİYERİNİZLE ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Sizden yaşça büyük yöneticilerin desteğini göreceksiniz. Gün içinde romantik ve duygusal olacaksınız.

ASLAN: PARTNERİNİZE olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona, duygusal sürprizler yapabilir ve maddi destek verebilirsiniz. Çevrenizde, kötü niyetli kişilere dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: ENERJİNİZ yüksek. Çevrenizdekileri etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

TERAZİ: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız, oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gün.

AKREP: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda gelişen olayları düzenleyeceksiniz.

YAY: ESKİ alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Cesaretli olun. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor.

OĞLAK: BUGÜN, yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak.
İmkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz.
Yakın dostlarınızın çağrılarına uyarak kısa seyahatlerde bulunacaksınız.

KOVA: ÇEVRENİZDEKİ olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek, olaylarda çok yönlü düşünmeniz dingin bir kişiliğe bürünmenizi sağlayacak.

BALIK: ARKADAŞLIKLAR ve sosyal yaşam önem kazanacak. Yakın olduğunuz kişilerin, beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.
Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA