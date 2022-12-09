KOÇ: Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.

Enerjinizi yansıtmayı başarıyorsunuz.

BOĞA: Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için size dar bir kalıp sunacaklar. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz.

İKİZLER: Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, başarı arzusu içinde olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Olaylardan çabuk soyutlanacaksınız.

YENGEÇ: Çevresel koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Disiplinden hoşlanmıyorsunuz.

Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

ASLAN: Sizin için sonuç önemli, bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişkilerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.

BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

TERAZİ: Duygusal konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerinin sizin istediğiniz netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Bu dönem kısa vade çözüm sonuçları önemli, unutmamalısınız.

AKREP: Olayları akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık ve sade olduğunu göreceksiniz.

Acele etmeyin. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.

YAY: Bugün içsel kuruntularınız oldukça yüksek.

Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir.

OĞLAK: Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.

KOVA: İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası.

İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli.

Onlara daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

BALIK: Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız.