KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın dostluğu karşısında, daha cesur davranacaksınız.

Kendinizi güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.

YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

ASLAN: Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız.

Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor.

İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilirler.

TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.

AKREP: Düşüncelerinizi duygusal ele aldığınız için, olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

İdealleriniz konusunda ısrarcısınız.

Gücünüzü ilişkileriniz de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.

YAY: Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.

Kendinizi aşan konularda gereksiz bir yük içindesiniz.

OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.

Seçici davranıyorsunuz.

KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.

Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Sezgileriniz güçlü.

BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.