KOÇ: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmalarla ilgili kendinize güvenmek istiyorsunuz. Neptün bilinçaltı evinizde geri giderken, özel zevkler söz konusu olabilir.

BOĞA: Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginçlikler gündeme gelecektir.

İKİZLER: Bugün kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.

YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarına hız kazandırmak isteseniz de, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.

ASLAN: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi daha karizmatik yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmalısınız.

BAŞAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

AKREP: Güneş'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

YAY: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrularınızdan taviz vermemelisiniz.

OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve değişim rüzgarları estireceksiniz.

KOVA: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Harcamalar konusunda programlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

BALIK: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.