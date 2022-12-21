KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.

BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.

Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.

Yatırımlarınız hızla gelişecektir. İstenemeyen harcamalar söz konusu.

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

BAŞAK: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.

Arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz.

Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermeyebilirsiniz.

AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.

Engelleri aşacak cesarete sahipsiniz.

YAY: İşyerinizde yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projelerin doğrultusunda, yeni organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

Stresinizi bir kenara koymalısınız.

KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün.. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.

BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans evinizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.