KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.
BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.
Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.
Yatırımlarınız hızla gelişecektir. İstenemeyen harcamalar söz konusu.
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.
BAŞAK: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.
Arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz.
Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermeyebilirsiniz.
AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Engelleri aşacak cesarete sahipsiniz.
YAY: İşyerinizde yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projelerin doğrultusunda, yeni organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.
Stresinizi bir kenara koymalısınız.
KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün.. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.
BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans evinizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.