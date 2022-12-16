YIldız Falınız

KOÇ: İlişkilerinizde kişisel duygu çatışmaları yaşayabilirsiniz. Karşı tarafın ilginç fakat ani değişimleri sizi olumsuz etkileyebilir.

Yaşam kalitenizi yüksek tutmak için göstereceğiniz çaba, sizi tatmin edecektir.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda tartışma konusu olabilecek olaylardan uzak kalmalısınız. Alıngan davranışlar içindesiniz.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin fikirlerinden rahatsız olabilirsiniz.

İKİZLER: Duygusal konularda karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.

Bugün, ortak dostlarınızla bir araya gelecek ve sorunlarınızı tartışacaksınız. Kendinize güvenmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün bir çok alanda kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz.

Sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması zor olan hedefleri seçiyorsunuz.

ASLAN: Güçlü enerjinizi kullanacağınız potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sizi denetlemesi sonucunda, kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Olayları daha net görmek için gerekli zamanı kendinize tanımalısınız.

BAŞAK: Doğrularınızı savunduğunuz müddetçe yalnız kaldığınızı siz de fark ediyorsunuz.

Her konuda fikir sahibi olduğunuz halde, sizden daha zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok.

TERAZİ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Tenkit edilmek istemiyorsanız, kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

AKREP: Gücünüzü, çevrenize aksettirebileceğiniz olumlu bir gün. Bulunduğunuz toplumda idealist davranıyorsunuz. Ortak çalışmaların zevk verdiği bir ortamda, sevdiğiniz kişiyle enerjilerinizi birleştirmelisiniz.

YAY: Kendinize özgün bir çalışma sisteminiz var. Sizin düşünce tarzınızı herkesin benimsemesini beklemeyin. Maddeyi seviyor ve kişisel zevkleriniz için harcamalar yapıyorsunuz. Sıcak gelişmeler gündemde.

OĞLAK: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.

KOVA: Değişimler için gerekli enerjiye sahipsiniz.

Ayrıntılardan çabuk sıkılabilir, sonuçlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle ortak çalışmalar içinde olacak, istekli olacaksınız.

BALIK: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuzda, kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda kendinizi rahat hissediyor, çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.