KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.

Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

İKİZLER: İNATÇI yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz.

YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.

Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizin mantığınızdan ayrılamayan yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.

Misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız.

Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.

TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.

Gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz.

AKREP: SİZİ ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Aklınıza güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.

Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayın.

OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor.

Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatlice atıyorsunuz.

KOVA: DUYGU ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu yoğunluk yaşayabilirsiniz.

İyi niyetle yaklaştığınız konularda aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

BALIK: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Sezgilerinize güveniyorsunuz.

İşyerinizdeki eğlenceli ortamlardan bazen sıkılabilirsiniz. Atacağını bazı adımlarla yaşamınızda köklü değişiklikler olabilir.