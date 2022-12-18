KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.
BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.
Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.
İKİZLER: İNATÇI yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz.
YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.
Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizin mantığınızdan ayrılamayan yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
Misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.
BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız.
Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.
TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.
Gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz.
AKREP: SİZİ ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
Aklınıza güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.
Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayın.
OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor.
Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatlice atıyorsunuz.
KOVA: DUYGU ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu yoğunluk yaşayabilirsiniz.
İyi niyetle yaklaştığınız konularda aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
BALIK: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
Sezgilerinize güveniyorsunuz.
İşyerinizdeki eğlenceli ortamlardan bazen sıkılabilirsiniz. Atacağını bazı adımlarla yaşamınızda köklü değişiklikler olabilir.