KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz.

Bugün Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.

İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuz bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için, bir çok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve desteklendiğiniz görmek, sizi daha da güçlendirecek.

BAŞAK: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

TERAZİ: PARTNERİNİZDEN beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz.

AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz.

Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirmelisiniz.

OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır.

Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğlediğiniz gün içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.

Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışıyorsunuz.

Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.