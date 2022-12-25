KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisiniz.

BOĞA: İç potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir.

Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç, konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz.

ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.

TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Kararlarınızın sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden kolayca gelebileceksiniz

YAY: Duygularınız yoğun gelişiyor. Çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız nedeniyle sorunlar ortaya çıkacak. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problem oluşabilir.