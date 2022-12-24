KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza ve ortak çalıştığınız arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.

BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar vereceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Atılımlarınız için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Önyargısız olmanız çevrenizi etkiliyor.

YENGEÇ: TARZINI belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız, çevre koşullarıyla şekilleniyor.

ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bakıyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar çıkacak. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

BAŞAK: ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleğinize derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi iyi yaptığınızı biliyor.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.

AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyeceksiniz.

YAY: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruyorsunuz. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmalısınız. Sizi sıkan şartlar konusunda fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğunda kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın vereceği desteğin önemini biliyorsunuz.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün, isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.