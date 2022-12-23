KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.
BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.
İKİZLER: Mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.
Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız.
Bugün, fikirlerinizi yansıtabileceksiniz.
YENGEÇ: Dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz.
İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Çevrenizde imaj yaratmalısınız.
ASLAN: Başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.
Çevrenizle fikir birliği içindesiniz.
BAŞAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.
TERAZİ: Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.
AKREP: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylarda sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi unutmayın.
YAY: Dostlukların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızla kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.
Birçok organizasyona katılacaksınız.
OĞLAK: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız.
Bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler var.
KOVA: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.
BALIK: Gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.