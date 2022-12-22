KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için, sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.

Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.

Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. Fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.

Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.

BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.

Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramayın.

TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı, çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

Ertelediğiniz işler konusunda çalışmalısınız.

YAY: BUGÜN maddesel konular önem kazanıyor.

Çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz.

Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullanıyorsunuz.

KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.

BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.