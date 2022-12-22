KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için, sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.
Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz.
İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. Fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.
BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.
Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramayın.
TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz.
Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı, çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.
Ertelediğiniz işler konusunda çalışmalısınız.
YAY: BUGÜN maddesel konular önem kazanıyor.
Çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz.
Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullanıyorsunuz.
KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.
BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.