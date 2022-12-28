KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz.

Her türlü sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.

BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.

Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve eaniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

İKİZLER: Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz veriyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Bugün fikirlerinizi yansıtabileceğiniz ortamlardasınız.

YENGEÇ: Yakın ilişkilerinizde, dostlarınız tarafından seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz.

Çevrenizde imaj yaratmalısınız.

ASLAN: Toplumsal başarıya yatkın kişiliğiniz olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.

Çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

BAŞAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

TERAZİ: Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz.

Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı arttırabilirsiniz.

AKREP: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi unutmayın.

YAY: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

Bugün bir organizasyona katılacaksınız.

OĞLAK: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz.

Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız.

Fakat güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

KOVA: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.

BALIK: Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.