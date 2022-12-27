KOÇ: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün her türlü çalışmalarda menfaatlerinizi koruma ihtiyacındasınız.

BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzenle yönlendireceksiniz.

Sistemli olmanız tepkiye yol açar.

İKİZLER: Maddi konularla ilgili gelişmeler var.

İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız.

Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

BAŞAK: Kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmıyor.

TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil.

Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.

AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat geçici olarak, önlemlerinizi alacaksınız.

Bugün özgürlüğünüzü koruyacaksınız.

YAY: Ay'ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek. Bugün, yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.

OĞLAK: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince beklemeyi bilmelisiniz.

BALIK: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.

Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri tespit edip önlemini alıyorsunuz.