KOÇ: İLİŞKİLERİNİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Partneriniz üzerinde güç kanıtlamaya çalıştığınız sert tepkiler alacaksınız.

BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Zorlansanız da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

İKİZLER: KİŞİSEL zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız.

YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantıda olacağınız kişilere yakın davranmalısınız.

ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

BAŞAK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz.

Oysa, kafanızdan delilikler geçiyor. Zaman kavramını unutmak size göre değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacak.

TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZİ karşı tarafa aktarırken olumlu bir hava içinde olacaksınız.

Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz.

Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci. Bugün oldukça başarılısınız.

AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla yeni fikirlere açıksınız.

YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

OĞLAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gerektiğinde pasif kalabilirsiniz.

KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük olmak isteseniz de, bir yerlere ait olmak istiyorsunuz.

BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmelisiniz.

Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz.