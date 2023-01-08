KOÇ: Çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz.

Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor.

Maddesel birikimlerinizi değerlendirmek için gerekli atılımları sağlamalısınız.

BOĞA: Bugün, ortamlarda kendinizi neşeli, canlı hissediyor, ilginç arkadaşlıkları ve farklı kişileri seviyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün.

İKİZLER: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

YENGEÇ: Duygusal yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve başarınızı artırmayı denemelisiniz.

ASLAN: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Birçok sorunun üst üste gelmesi canınızı sıkacaktır. Çalıştığınız kişilerin fikirlerinden faydalanabilirsiniz.

BAŞAK: Bugün, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz.

TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyorsunuz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyor, isteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

AKREP: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.

Yalnız kalmak istemiyorsunuz.

YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak, fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.

Bugün, ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Yargılamanıza izin vermemelisiniz.

OĞLAK: Fiziksel özelliğinizi maddesellikle paralel bir şekilde destekleyeceksiniz. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.

Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi mutlu hissedebilirsiniz.

KOVA: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve önlem almıyorsunuz. Koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmeyip duygularınızı saklıyorsunuz.

BALIK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki paylaşım duygunuz önemli.