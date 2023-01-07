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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.01.2023, 00:00

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal açıdan yakınlaşabilirsiniz.
Yurt dışı seyahatleriniz gündemde.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

BOĞA: Elinizdeki işlerden uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var.
Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Son günlerde her şeye kırılıyorsunuz.

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede 'ben de varım' diyeceksiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak.
Dengenizi korumalısınız.

YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmuyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilir, aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz.
Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemesi sonucunda yeni aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz ilginç olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz.

TERAZİ: Masraflarınızdaki artışın nedeni kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, tatsız olaylara neden oluyor.

AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.

YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.
Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.

OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

BALIK: İsteklerinizi dengeli bir şekilde hayata geçiriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda kendinizi güzel ifade eden konuşmalar yaparak yeni dostlukların temelini atacaksınız.
Çekiciliğiniz üstünüzde.

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