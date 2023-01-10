KOÇ: BİLGİLERİNİZİ karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler devam ediyor.

BOĞA: İYİ niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli.

Yeni tanışacağınız kişilerin farklı tasarımları olacak. Mükemmel bir tekniğiniz var. Yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir.

İKİZLER: BUGÜN, olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz.

Çevrenizdeki kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, ve bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Ani gelişen olaylar karşısında bazen bocalayabiliyorsunuz.

YENGEÇ: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz. Alacağınız haberleri olumlu bir şekilde tarzınıza göre yönlendirebilirsiniz.

ASLAN: UZUN zamandır aramak istediğiniz dostlarınızın beklenmeyen ziyaretleri sizi şaşırtabilir.

Akşam saatlerinde kendinizi daha olumlu hissedeceksiniz. Fikir alışverişinde olacağınız kişilerle motivasyonunuz arttıracak.

BAŞAK: AY'IN bulunduğu konum, dostluk duygularınızın çoğalmasına neden oluyor Yakın dostlarınızın sizinle aynı fikirde olduğunu görmek olumlu bir gelişme. Onlarla birlikte destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız.

TERAZİ: KOŞULLARINIZI olumlu değerlendirmek için uygun bir gün. Yenilikler için biraz cesaret.

Çevrenize üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.

Değişimler için gerekli enerjiye sahipsiniz.

Sonuçlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

AKREP: YAKIN dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda aynı düşünce içinde hareket edeceksiniz. Enerjinizi geçmiş deneylerden yola çıkarak yeni bir şekilde değerlendirme yoluna gidebilirsiniz.

YAY: MADDİ konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser tavırlarınızın altında, bazı şeyleri daha iyi kavrama özelliği yatıyor.

OĞLAK: KARŞILIK göremediğiniz zaman ilişkilerinizde sorun yaşadığınız bir gerçek. Zevklerinizde aşırıya kaçabilir ve duygusal harcamalar yapabilirsiniz. Zamanınızın çoğunu arkadaşlarınıza ayıracaksınız.

KOVA: SOSYAL konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle yeni keşiflerde bulanacak, birbirinize söyleyemediğiniz birçok konuyu paylaşacaksınız. Duygusal ilişkinizde gizlilikten hoşlanmıyorsunuz.

BALIK: BUGÜN özellikle bilinçaltınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu yakalayabileceksiniz.