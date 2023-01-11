KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizdeki değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınız ön planda. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz.

İlginç, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

ASLAN: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat!

BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar içindesiniz.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok işin üstesinden gelebileceksiniz.

YAY: Duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün İletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.