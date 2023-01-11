KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizdeki değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
İKİZLER: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.
YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınız ön planda. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz.
İlginç, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
ASLAN: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat!
BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.
TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar içindesiniz.
Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.
Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok işin üstesinden gelebileceksiniz.
YAY: Duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.
OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün İletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.
KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.
BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.